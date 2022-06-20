З 24 лютого по 20 червня Росія втратила у війні проти українців орієнтовно 33 800 осіб і 1477 танків.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу України.
Інші втрати:
- бойових броньованих машин – 3588 (+11) од.
- артилерійських систем – 749 (+4) од.
- РСЗВ – 238 (+3) од.
- засобів ППО – 98 (+0) од.
- літаків – 216 (+0) од.
- гелікоптерів – 181 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3)
- крилатих ракет – 130 (+0)
- кораблів/катерів – 14 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2527 (+4) од.
- спеціальна техніка – 55 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках", – зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, Росія наростила корабельне угруповання в Чорному морі. Тепер там перебувають три надводних і три підводних носії крилатих ракет, чий спільний арсенал складає 36 ракет, а також три великі десантні кораблі.