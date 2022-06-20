За 19 червня армія РФ позбулась 200 окупантів та девʼяти танків.

З 24 лютого по 20 червня Росія втратила у війні проти українців орієнтовно 33 800 осіб і 1477 танків.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу України.

Інші втрати:

бойових броньованих машин – 3588 (+11) од.

артилерійських систем – 749 (+4) од.

РСЗВ – 238 (+3) од.

засобів ППО – 98 (+0) од.

літаків – 216 (+0) од.

гелікоптерів – 181 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3)

крилатих ракет – 130 (+0)

кораблів/катерів – 14 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 2527 (+4) од.

спеціальна техніка – 55 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках", – зазначили в Генштабі.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Нагадаємо, Росія наростила корабельне угруповання в Чорному морі. Тепер там перебувають три надводних і три підводних носії крилатих ракет, чий спільний арсенал складає 36 ракет, а також три великі десантні кораблі.