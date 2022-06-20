У Маріуполі посіпаки окупантів влаштували бізнес на похованнях
У Маріуполі посіпаки окупантів влаштували бізнес на похованнях
Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
ГоловнаСуспільствоВійна

Найбільших втрат ворог вчора зазнав на Бахмутському і Запорізькому напрямках, – Генштаб

За 19 червня армія РФ позбулась 200 окупантів та девʼяти танків. 

Найбільших втрат ворог вчора зазнав на Бахмутському і Запорізькому напрямках, – Генштаб
Втрати російських військ
Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook

З 24 лютого по 20 червня Росія втратила у війні проти українців орієнтовно 33 800 осіб і 1477 танків.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу України.

Інші втрати:

  • бойових броньованих машин – 3588 (+11) од.
  • артилерійських систем –  749 (+4) од.
  • РСЗВ – 238 (+3) од.
  • засобів ППО – 98 (+0) од.
  • літаків – 216 (+0) од.
  • гелікоптерів – 181 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3)
  • крилатих ракет – 130 (+0)
  • кораблів/катерів – 14 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2527 (+4) од.
  • спеціальна техніка – 55 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках", – зазначили в Генштабі.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Нагадаємо, Росія наростила корабельне угруповання в Чорному морі. Тепер там перебувають три надводних і три підводних носії крилатих ракет, чий спільний арсенал складає 36 ракет, а також три великі десантні кораблі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також