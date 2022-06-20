Війська РФ готуються наступати на Слов'янськ із південного сходу від Ізюма, – ISW

Стягнутої російської артилерії в поєднанні з малочисельними піхотними підрозділами недостатньо для просування окупантів у межах Сєвєродонецька.

Російська влада, ймовірно, прагне використати судові процеси щодо військових злочинів проти полонених українських військових, зокрема тих, які захищали Маріуполь, щоб розповсюдити свою інформацію про війну.

Про це повідомили в Американському інституті вивчення війни (ISW).

Російські джерела повідомляють, що влада “ДНР” планує провести трибунали щодо військових злочинів до кінця серпня 2022 року і що принаймні один із цих трибуналів буде проходити в Маріуполі.

На цих трибуналах, як повідомляється, судитимуть відповідно до законодавства ДНР (яке, зокрема, дозволяє смертну кару, на відміну від російського законодавства). Вони створюватимуться за зразком Нюрнберзького формату для судових процесів щодо військових злочинів. Суди є фіктивною спробою судити законних військовополонених як військових злочинців і підтримати фальшиве визначення Кремлем свого неспровокованого вторгнення в Україну операцією “денацифікації”.

Незважаючи на те, що влада “ДНР” планує судити українських військовослужбовців у “ДНР”, джерело в російських правоохоронних органах повідомило державному російському ЗМІ ТАСС, що заступник командира полку “Азов” і командир 36-ї бригади морської піхоти України будуть переведені до Росії для розслідування та суду.

Російська влада, ймовірно, використає ці судові процеси для посилення правового контролю над окупованими територіями та подальшої деморалізації українських захисників, створюючи суворий правовий прецедент під час попередніх трибуналів, а також просуваючи брехливу розповідь Кремля про вторгнення в Україну з метою її “денацифікації”.

Російські окупаційні війська кидають підкріплення до Запорізької області, зокрема на лінію Дніпрорудне-Василівка-Оріхів. Вони це роблять, ймовірно, у відповідь на українські контратаки.

Зазначається, що окупанти продовжують підготовку до наступу на Слов’янськ з південного сходу від Ізюма та на захід від Лиману. Дослідники кажуть, що стягнутої російської артилерії в поєднанні з малочисельними піхотними підрозділами все ще недостатньо для просування окупантів у межах Сєвєродонецька.

В ISW припускають, що російські війська, ймовірно, здійснюють артилерійські обстріли “під чужим прапором” по окупованій території Донецької області, аби придушити проукраїнські настрої.

Крім того, окупанти зосередилися на зміцненні оборонних позицій уздовж південного фронту через нещодавні успішні контратаки українських військ на Херсонщині та Миколаївщині.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, ворог обстрілює населені пункти на Сєвєродонецькому і Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію.