Перші бронетранспортери з Австралії відправили до України

Поки що Австралія відправила нам 4 бронетранспортери.

Перші чотири бронетранспортери M113AS4, передані Україні австралійським урядом, відбули з бази RAAF Емберлі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Австралії.

Ці чотири машини стали першими з 14 бронетранспортерів, які будуть надані Україні Австралією.

Пакет військової допомоги австралійського уряду складається з підтримки на суму майже 200 млн доларів США, включаючи броньовані машини Bushmaster, гаубиці M777, протитанкову зброю, боєприпаси, безпілотні літальні системи й особисте спорядження.

Як зазначив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, остання партія військової допомоги є відповіддю на запит міністра оборони України й демонструє незмінну прихильність його країни народу України.

Нагадаємо, Польща передала Україні сучасне 155-мм артилерійське озброєння – cамохідні гаубиці AHS Krab.