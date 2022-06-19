Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури України, - Генштаб

Армія РФ завдає ракетних та авіаційних ударів не лише по об’єктах військової, але й цивільної інфраструктури України.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

На Сєвєродонецькому напрямку противник проводить цілодобову повітряну розвідку БпЛА “Орлан-10”. Веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, бойові дії тривають, успіху ворог не має.

Станом на 18:00 19 червня ситуація на інших напрямках така:

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону, здійснюють фортифікаційне обладнання місцевості в Гомельській області, ведуть радіоелектронну розвідку.

та напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону, здійснюють фортифікаційне обладнання місцевості в Гомельській області, ведуть радіоелектронну розвідку. На Сіверському напрямку підрозділи збройних сил російської федерації продовжують інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області. Відзначається нарощення системи протиповітряної оборони на території Брянської області.

напрямку підрозділи збройних сил російської федерації продовжують інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області. Відзначається нарощення системи протиповітряної оборони на території Брянської області. На Харківському напрямку ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ зі ствольної та реактивної артилерії. Провів розвідку боєм в районі населеного пункту Рубіжне, успіху не мав.

напрямку ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ зі ствольної та реактивної артилерії. Провів розвідку боєм в районі населеного пункту Рубіжне, успіху не мав. На Слов’янському напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля ворог зосереджує на накопиченні ресурсів з метою здійснення подальшого наступу у напрямку міста Слов’янськ. Ворог обстрілював позиції наших військ та вів повітряну розвідку БпЛА “Орлан-10”.

напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля ворог зосереджує на накопиченні ресурсів з метою здійснення подальшого наступу у напрямку міста Слов’янськ. Ворог обстрілював позиції наших військ та вів повітряну розвідку БпЛА “Орлан-10”. На Лиманському напрямку активних дій окупантів не зафіксовано.

напрямку активних дій окупантів не зафіксовано. На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів вертольотами Ка-52 неподалік Яковлівки та ракетних ударів в районах населених пунктів Травневе, Доломітне, Зайцеве та Нью-Йорк.

напрямку противник завдав авіаударів вертольотами Ка-52 неподалік Яковлівки та ракетних ударів в районах населених пунктів Травневе, Доломітне, Зайцеве та Нью-Йорк. На східній околиці населеного пункту Берестове українські воїни успішно відбили ворожий штурм.

На Авдіївському , Курахівському , Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. На Авдіївському напрямку відзначається збільшення інтенсивності артилерійських обстрілів наших позицій.

, , та напрямках активних дій противник не вів. На напрямку відзначається збільшення інтенсивності артилерійських обстрілів наших позицій. На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював мирні населені пункти Лимани, Лупареве, Нова Зоря, Таврійське, Новогригорівка, Білоусове, Князівка, Тополине, Велика Костромка та Осокорівка. Противник вдосконалює інженерне обладнання першого та другого рубежів оборони.

Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, армія РФ намагалась здійснити прорив в районі Тошківки. Їх дії навіть мали успіх, але після роботи нашої артилерії окупанти потерпіли поразку.