З Лисичанська вивезли 19 мешканців

У неділю, 19 червня, з Лисичанська Луганської області вивезли 19 місцевих мешканців.

Про це у Телеграм написав керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Тиха" евакуація триває. З міста вивезли 19 мешканців", - написав керівник обладміністрації.

Поліцейські разом з ДСНСниками щодня обстежують бомбосховища, пропонуючи евакуацію.

"Щойно маємо з десяток охочих виїхати - одразу в дорогу до безпеки. Сьогодні 19 мешканців Лисичанська вже видихнули з полегшенням і знаходяться в місці, де над головою не літають снаряди" - додав Гайдай.

Нагадаємо, що 18 червня із міст Лисичанськ і Привілля, а також прилеглих сіл евакуювали 32 місцевих жителів.

А британська розвідка повідомила, що Росія односторонньо оголошує гуманітарні коридори нібито для евакуації українців із Сєвєродонецька. Населення міста можуть депортувати вглиб тимчасово окупованої території.