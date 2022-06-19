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Загинув командир батальйону «Карпатська Січ» Куцин

Загинув на Ізюмському напрямку.

Загинув командир батальйону «Карпатська Січ» Куцин
Фото: Андрій Іллєнко / Facebook

У боях з російськими окупантами загинув український військовий, командир батальйону «Карпатська Січ» Олег Куцин.

Про це у Facebook повідомив український політик Андрій Іллєнко.

"На Ізюмському напрямку загинув командир батальйону «Карпатська Січ» Олег Куцин. Створив добровольчий батальйон у 2014, а вже на цьому етапі перетворив його у один з найбільш боєздатних підрозділів у складі ЗСУ. Пам’ятаю його слова, сказані ще в 2014 — «ця війна завершиться або в Чопі, або у Владивостоці», - написав Іллєнко.

Окрема добровольча чота «Карпатська Січ» була створена у 2014 році. 2015-го підрозділ увійшов до складу 93-ї механізованої бригади ЗСУ. За час участі у військових діях на сході України чота стала ротою, брала участь у боях у районі Донецького аеропорту: бої за Піски, шахту «Бутовка», Водяне, Опитне.

Із 24 лютого 2022 «ОДЧ Карпатська Січ» обороняла Київ, тримала позиції в Ірпіні, Романівці та на Броварському напрямку. Нині підрозділ знаходиться на Ізюмському напрямку. 

Нагадаємо, що 18 червня у Києві попрощалися з загиблим розвідником 93-ї бригади Холодний Яр, громадським активістом Романом Ратушним.

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