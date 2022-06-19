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Ситуація на Одещині залишається напруженою, - ОВА

Зараз у ворога немає можливості провести десант.

Ситуація на Одещині залишається напруженою, - ОВА
Фото: od-news.com

Ситуація на території Одеської області залишається напруженою та тривожною.

Про це повідомив спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі загальноукраїнського телемарафону, інформує УНІАН.

"Ситуація залишається напруженою та тривожною, тому що кожної ночі, кожного дня у нас лунають сигнали повітряної тривоги, сьогодні теж було тривожно. Сьогодні вчергове відзначилися наші сили протиповітряної оборони - було знищено дві ворожі ракети типу "Онікс", які були запущені з території окупованого Криму. Напередодні така сама ситуація - знову знищені дві ракети", - розповів він. 

За словами Братчука, зараз у ворога немає можливості провести десантну операцію, тому він застосовує тактику ракетних ударів по області.

Нагадаємо, що у неділю вночі, 19 червня, російські війська завдали ракетних ударів по Одеській області.

18 червня президент Володимир Зеленський відвідав Одещину. Він, зокрема, обговорив з керівництвом області шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів регіону.

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