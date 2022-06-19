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На Луганщині вдалося евакуювати 32 людей

Люди звернулися з таким проханням під час роздачі продуктів.

На Луганщині вдалося евакуювати 32 людей
Фото: Сергій Гайдай / Телеграм

8 червня із міст Лисичанськ і Привілля, а також прилеглих сіл евакуювали 32 місцевих жителів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ми змогли врятувати ще 32 жителів Луганщини – небезпечно, але люди хочуть вижити. Руйнувальне обличчя "руського миру" у Лисичанську більшає. Ворог нівечить багатоповерхівки, приватні садиби, люди гинуть і на вулицях, і в бомбосховищах. Багато хто виїхав ще в березні-квітні. А ті, хто залишався, вже теж хочуть потрапити до мирних регіонів України", - написав Гайдай.

18 червня під час роздачі продуктів харчування та засобів гігієни до правоохоронців звернулися громадяни, які були готові виїхати. Поліцейські доставили їх до евакуаційного транспорту.

За словами Гайдая, Росія підтягнула всі свої резерви на Луганщину. 

А британська розвідка повідомила, що Росія односторонньо оголошує гуманітарні коридори нібито для евакуації українців із Сєвєродонецька. Населення міста можуть депортувати вглиб тимчасово окупованої території.

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