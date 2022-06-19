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Полонений став до лав «народної міліції ЛНР», щоб не сісти за крадіжку, – СБУ

Спецслужба оприлюднила допит полоненого з ОРДЛО.

Полонений став до лав «народної міліції ЛНР», щоб не сісти за крадіжку, – СБУ
Фото: СБУ

Полонений з так званої «ЛНР» пішов воювати проти України, аби не сидіти у тюрмі.

Про це повідомляє СБУ на своєму офіційному Telegram-каналі.

Свого часу він був тричі засудженим до ув’язнення: двічі – за пограбування і один раз – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

«Коли ж у 2021 році він знову вчинив правопорушення, то отримав пропозицію: сісти в тюрму вчетверте чи підписати контракт на службу у бойовиків. Так у липні 2021 року злочинець став до лав "народної міліції ЛНР"», – зазначають у повідомленні.

З початком повномасштабного вторгнення РФ «вояка» відправили на фронт. Проте більшість часу він провів під вартою у комендатурі, оскільки майже відразу його спіймали на пияцтві.

Наприкінці травня бойовика звільнили з-під варти, коли окупанти мобілізовували всі резерви, щоб захопити Сєвєродонецьк. Та вже за 3 дні боїв він здався у полон ЗСУ.

«Это не наша война, продолжать ее нет смысла», – каже полонений.

Наразі він дає свідчення спецслужбі.

Також СБУ нагадує всім, хто опинився не на своїй війні про гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон і цим зберегти своє життя.

Раніше у СБУ розповіли про особливості російської мобілізації в ОРДЛО.

Перед тим, полонені мобілізовані студенти з "ДНР" розповіли, як опинилися на війні.

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