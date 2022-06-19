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Збройні сили просунулися на понад десять кілометрів у напрямку Мелітополя, – міський голова Іван Федоров

За його словами, ЗСУ мають суттєве просування на південному напрямку.

Збройні сили просунулися на понад десять кілометрів у напрямку Мелітополя, – міський голова Іван Федоров
Міський голова Мелітополя
Фото: ФАКТИ

ЗСУ просунулися на більш ніж десять кілометрів у напрямку тимчасово захопленого міста, а також вже перебувають на межах Херсона.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у відеозверненні на сторінці Facebook.

“Наші героїчні Збройні сили суттєво просунулися та вже перебувають на межах Херсона. Я впевнений, що найближчим часом Херсон буде звільнений нашими військовими. Така сама ситуація у напрямку до міста Мелітополя. Вже понад десять кілометрів просунулися від Запоріжжя у бік Мелітополя наші Збройні сили”, – повідомив Федоров.

Він закликав городян вірити у ЗСУ та нашу перемогу.

Раніше мер повідомляв, що окупанти самі влаштували вибух під час "святкування" дня Росії в Мелітополі.

Також повідомлялось, що Мелітополь охопила справжня партизанська війна, а Мелітопольський м’ясокомбінат повністю заповнений тілами вбитих окупантів.

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