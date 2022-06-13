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Окупанти самі влаштували вибух під час "святкування" дня Росії у Мелітополі, - мер

На думку Федорова, ніхто не міг би влаштувати вибух, крім самих росіян.

Окупанти самі влаштували вибух під час "святкування" дня Росії у Мелітополі, - мер
Фото: 1news zp

Російські окупанти вирішили зіпсувати "святкування" дня Росії у Мелітополі, і самі влаштували вибух біля будівлі так званого МВС. Вони вирішили це зробити, оскільки на “свято” прийшло вкрай мало людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону єдиних новин.

"Вибух стався у сміттєвому баку, який був розташований поруч із так званим "Міністерством внутрішніх справ" рашистської федерації. Ви собі уявіть, безпосередньо поряд з "міністерством", яке добре охороняється, цілодобово охороняється, пролунав досить потужний вибух саме тоді, коли було їм це потрібно. Ніхто не зміг би таке зробити", - сказав Федоров.

Він додав, що від вибуху постраждали і цивільні люди, і колаборанти.

Раніше повідомлялось, що окупаційні російські війська хочуть провести у тимчасово окупованому Мелітополі так званий “референдум”, але підтримки для нього серед населення немає.

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