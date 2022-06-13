Від рук росіян на Донеччині загинули ще троє мирних жителів, - Кириленко

Сьогодні від рук російських окупантів загинули троє мирних жителів Донеччини.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ще 5 людей отримали поранення. Крім того, в Донецькій області померли двоє цивільних, які отримали поранення на Луганщині. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав Кириленко.

У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що здійснюється досудове розслідування у 19 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), вчиненими упродовж 10-13 червня.

Нагадаємо, протягом 12 червня на Донеччині загинула одна людина, ще троє були поранені.

За минулу добу росіяни завдали ударів по 11 населених пунктах області. Обстрілювали надзвуковими ракетами, танками та артилерією.