Мешканці Ірпеня, які втратили житло під час війни з Росією, зможуть поселитись в Залізному містечку

З 15 червня облаштоване “Укрзалізницею” Залізне містечко в Ірпені на Київщині готове приймати мешканців, які втратили житло під час окупації російськими військами. Воно розташоване на вул. Центральній поряд з парком.
Про це повідомив “Ірпінський вісник”.
“Всередині житла – нові облаштовані купе з кондиціонером та санвузлом. Окремий вагон з душовими кабінками та вагон-ресторан. Неподалік є пральня та дитяча кімната”, - йдеться у повідомленні.
На території Залізного містечка розміщені альтанки з мангалами, дитячий майданчик, літній кінотеатр та тенісний стол.
Харчування в містечко буде безкоштовно доставлятись з ресторану. Територія містечка під цілодобовою охороною, в’їзд тільки для мешканців по картам.
На всій території містечка працює Wi-Fi від Starlink.
Заявку на заселення до Залізного містечка можна подати за телефоном – 097 925 09 51.
Нагадаємо, 11 травня в Ірпені на території санаторію «Дубки» почало роботу наметове містечко для людей, які втратили своє житло.
Пізніше повідомлялось, що упродовж п’яти місяців у місті-герої Ірпінь Київської області планують побудувати 900-1000 нових квартир замість тих, що зруйнувала армія держави-терориста Росії.