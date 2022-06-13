Окупанти пошкодили 43 заклади вищої освіти в Україні, – Шкарлет

П’ять з них повністю зруйновані.

Через постійні обстріли та бомбардування військовими РФ регіонів України були пошкоджені 43 заклади вищої освіти, п’ять із них повністю знищені.

Про це написав у Telegram міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Найбільше постраждали університети:

Харківської області (1 заклад зруйновано, 19 – пошкоджено);

Донецької (6 – пошкоджено);

Запорізької (4 – зруйновано);

Чернігівської (3 – пошкоджено);

Миколаївської (3 – пошкоджено).

За словами міністра, окупанти руйнують навчальні кабінети, обладнання, спортивні зали, гуртожитки, актові зали та подвір’я, на яких випускники мріяли у святковому форматі отримувати дипломи.

“Я вдячний колективам університетів і студентам, які активно протистоять знищенню всього, що бачить російський агресор”, – сказав Шкарлет.

Наприклад, колектив Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, незважаючи на жахливі обстріли, які зруйнували корпуси закладу, зумів відновити освітній процес та діяльність студентства. Університет продовжує зберігати першість серед українських вишів у міжнародних рейтингах.

Постраждав від бомбувань окупантів і Національний університет “Чернігівська політехніка”. Під час активних бойових дій його було пошкоджено влучанням п’яти авіабомб.

“Наразі розпочато активну відбудову завдяки підтримці партнерів, згуртованості студентів, батьків і небайдужих містян. Навіть в умовах відновлення інфраструктури, університет готується до вступної кампанії 2022 року та протистоїть усім викликам сьогодення”, – написав міністр.

Нагадаємо, проводиться аудит збитків в освітній сфері, які були заподіяні російською армією, та формується програма з їхнього відновлення. За даними МОН, наразі майже 1,8 тис. закладів освіти пошкоджені, а з них майже 200 повністю зруйновані.