За годину українські повітряні сили збили одразу три ворожі крилаті ракети

Сьогодні упродовж години - з 12.20 по 13.20 - Повітряні сили ЗСУ збили одразу три крилаті ракети російських окупантів.

Про це повідомило на своїх сторінках у соцмережах командування Повітряних сил.

Випущені цілі - імовірно "Калібр", додали в командуванні. Їх випустили з акваторії Чорного моря.

"Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряне командування "Центр", дві - зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України Повітряних Сил ЗС України", - зазначили військові.

Також командування ПС оприлюднило відео знайдених уламків ракет.

Нагадаємо, нині ППО спрацювала на Львівщині. Тут уламки ракети впали на цегельню, постраждали четверо людей.

Також збили повітряну ціль на Хмельниччині, уламки впали в полі.

Влада Тернопільщини повідомила про декілька збитих ворожих ракет.