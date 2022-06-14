Понад 229 тис. здобувачів вищої освіти зареєструвались для участі у єдиному НМТ

Понад 229 тис. здобувачів вищої освіти вже пройшли реєстрацію для участі у єдиному національному мультипредметного тесті. Понад 201 тис. зголосилися пройти тестування в межах України. Близько 28 тис. здобувачів вищої освіти будуть складати НМТ за кордоном.

Про це розповів на брифінгу в.о директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, передає кореспондентка LB.ua.

"У нас завершився перший етап підтвердження участі у національному мультипредметному тесті та обрання населеного пункту, де абітурієнт його готовий складати… Класичне та традиційне ЗНО провести ми не можемо. Тому цього року запропоновано комбінований варіант НМТ, який буде складатися з трьох блоків (українська мова, історія та математика). Станом на сьогодні 229 тисяч 13 осіб вже підтвердили на першому етапі свою участь", - заявив він.

Цього року цей тест будуть складати не лише випускники поточного навчального року. Зареєструвалися також випускники минулих років, які пройдуть тестування у тимчасових екзаменаційних пунктах.

"Трохи більше 201 тис. зголосилися пройти тестування в межах України. На тих територіях, не ведуться бойові дії та не є тимчасово окупованими, де відносно безпечно. Близько 28 тис. здобувачів вищої освіти зголосилися складати національний мультипредметний тест за межами України. Завдяки діям Міністерства закордонних справ та допомозі міжнародних партнерів "ми охоплюємо майже всю Європу… Наразі ми постійно комунікуємо з закордонними колегами, щоб майже 28 тис. здобувачів змогли скласти цей тест у країнах Європи", - додав він.

Бойко також зазначив, що цього року цифри очікувано менші. У мирний час зазвичай така кількість бажаючих скласти ЗНО складає не менше 300 тис.

"Плюс-мінус - це на 30% (менше) у порівнянні з мирним часом", - зазначив він.

Нагадаємо, Цього року вступна кампанія відбуватиметься зі змінами. Так, замість традиційних вступних випробувань (ЗНО, ЄВІ/ЄФВВ) у 2022 році заплановано проведення таких тестувань:

національного мультипредметного тесту (НМТ) ー для вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти на всі спеціальності (бюджетні місця), на кон’юнктурні та медичні спеціальності (зокрема, контракт);

магістерського комплексного тесту (МКТ) ー для вступу до магістратури на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»;

магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) - для вступу до магістратури за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»).

НМТ відбудеться у формі комп’ютерного онлайн-тестування з трьох предметів (українська мова, математика, історія України). Тестування проходитиме в три сесії. Основна: - 18 липня – 10 серпня, додаткова - 16–20 серпня і спеціальна - 12–16 вересня.