На Хмельниччині збили ворожу ракету

За попередніми даними, в Хмельницькій області сьогодні під час повітряної тривоги збили ворожу ракету.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій в telegram.
"Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає", – заявив він.
Зараз здійснюється пошук місця падіння і уламків збитої ракети. Попередньо, жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.
Гамалій закликав усіх залишатися в укриттях під час тривог.
Під час цієї повітряної небезпеки сили ППО спрацювали також у Львівьскій та Тернопільській областях.