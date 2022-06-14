На Хмельниччині збили ворожу ракету

За попередніми даними, в Хмельницькій області сьогодні під час повітряної тривоги збили ворожу ракету.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій в telegram.

"Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає", – заявив він.

Зараз здійснюється пошук місця падіння і уламків збитої ракети. Попередньо, жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

Гамалій закликав усіх залишатися в укриттях під час тривог.

Під час цієї повітряної небезпеки сили ППО спрацювали також у Львівьскій та Тернопільській областях.