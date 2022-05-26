На Хмельниччині ввечері збили ворожу ракету

Уламки упали в полі, ніхто не постраждав.

Увечері 25 травня сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету в Хмельницькій області.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Telegram.

"Уламки впали в полі. Жертв та руйнувань немає", – додав він.

Гамалій укотре наголосив, що українці мають залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

Нагадаємо, згідно зі зведенням Повітряних сил, учора було збито дві ворожі ракети. Локації не уточнювалися.

Військові повідомили, що близько 20-ї години ворог завдав ракетних ударів дальнім бомбардуванням Ту-22 М3 на Донецькому і Луганському напрямках, також ракети полетіли з південного напрямку.