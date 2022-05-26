У перестрілці в Харкові загинули троє чоловіків, - поліція

Сьогодні ввечері, 25 травня, в Харкові відбулась стрілянина, в ході якої загинули троє чоловіків.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місце стрілянини виїхали поліцейські полку поліції особливого призначення, управління карного розшуку, територіального підрозділу.

Під час затримання правопорушник був знешкоджений.

На місці події працюють дві слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія. Встановлюються обставини події, особи учасників перестрілки. Слідчим відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Вінницькій області поліція затримала мера Немирова, який побив волонтера і відкрив стрілянину в повітря.