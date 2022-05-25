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У зоні ООС українськими захисниками відбито сьогодні 10 атак ворога

Ще на двох локаціях наразі тривають бої з окупантом.

У зоні ООС українськими захисниками відбито сьогодні 10 атак ворога
Фото: Пресслужба Угруповання Об’єднаних сил

Сьогодні, 25 травня, окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил. 

“Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах”, - йдеться у повідомленні. 

Сьогодні російські окупанти зруйнували і пошкодили 47 цивільних об’єктів - 38 житлових будинків, школу, оздоровчий табір, базу відпочинку, залізничний вокзал.

В результаті цих обстрілів загинуло 5 цивільних осіб, ще 12 поранено. 

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

  • 4 танки;
  • 1 одиницю спеціальної техніки;
  • 2 артилерійські системи;
  • 1 бронетранспортер;
  • 1 ворожий автомобіль.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10”.

Нагадаємо, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 62 російських загарбників.

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