ППО знищила дві крилаті ракети окупантів

За середу, 25 травня винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України знищили дві крилаті ракети окупантів.

Про це йдеться у Телеграмі Повітряних Сил ЗСУ.

Також ударна авіація Повітряних Сил уразила ротно-тактичну групу РФ, знищено живу силу та близько десяти одиниць легкої броньованої техніки.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ та зенітні ракетні війська ПС збили 5 безпілотників типу «Орлан-10».

“Близько 20-ї години із території росії було завдано ракетних ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 по угрупованнях Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках. Також ракети окупантів полетіли у бік України і з південного напрямку”, – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, як інформують ЗМІ, Росія завантажує на свої підводні човни в окупованому Севастополі ракети "Калібр".