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Українські військові на південному напрямку ліквідували ще 20 окупантів

Знищено також дві самохідні артустановки ворога.

Українські військові на південному напрямку ліквідували ще 20 окупантів

За минулу добу українські військові на південному напрямку ліквідували 20 окупантів, дві самохідні артустановки і одну зенітну, а також автомобільну техніку.

Про це йдеться на Facebook-сторінці оперативного командування “Південь”.

Ворог продовжує повітряну розвідку з метою виявлення наших позицій і способів протидії вздовж узбережжя Одещини і Миколаївщини.

“Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі майже без змін, продовжує блокувати судноплавство і роботу портів. Загрози ракетних ударів та висадки десантів не втрачають своєї актуальності”, – йдеться у повідомленні.

Поблизу острова Зміїний виявлено один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України, що був захоплений рашистами в Бердянську на початку вторгнення.

“Цілком імовірно, що ворог намагатиметься використати такий катер, ще й під українським прапором, в своїх провокаціях із обстрілом іноземних цивільних суден, а може й прибережних районів як України, так і інших держав чорноморського регіону”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 62 російських загарбників.

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