Знищено також дві самохідні артустановки ворога.

За минулу добу українські військові на південному напрямку ліквідували 20 окупантів, дві самохідні артустановки і одну зенітну, а також автомобільну техніку.

Про це йдеться на Facebook-сторінці оперативного командування “Південь”.

Ворог продовжує повітряну розвідку з метою виявлення наших позицій і способів протидії вздовж узбережжя Одещини і Миколаївщини.

“Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі майже без змін, продовжує блокувати судноплавство і роботу портів. Загрози ракетних ударів та висадки десантів не втрачають своєї актуальності”, – йдеться у повідомленні.

Поблизу острова Зміїний виявлено один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України, що був захоплений рашистами в Бердянську на початку вторгнення.

“Цілком імовірно, що ворог намагатиметься використати такий катер, ще й під українським прапором, в своїх провокаціях із обстрілом іноземних цивільних суден, а може й прибережних районів як України, так і інших держав чорноморського регіону”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 62 російських загарбників.