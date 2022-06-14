На Херсонщині заступник директора лікарні передав окупантам дані про поліцейських, - прокуратура

Йому повідомлено про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану.

На Херсонщині заступник гендиректора лікарні передав російським окупантам документацію з картками та особовими справами співробітників Головного управління Нацполіції області.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

"Повідомлено про підозру заступнику генерального директора закладу охорони здоров’я з медичної частини Херсонської обласної дитячої лікарні у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, на початку березня підозрюваний, виконуючи обов’язки директора лікарні, добровільно погодився на співпрацю зі співробітниками російських спецслужб та представниками окупаційної влади.

"З власної ініціативи він повідомив представникам країни-агресора, що в архів дитячої лікарні передана на зберігання медична документація з картками та особовими справами співробітників Головного управління Нацполіції в Херсонській області. Після цього окупанти отримали доступ до конфіденційної інформації про співробітників поліції регіону", - наголосили в прокуратурі.

Підозрюваному загрожує ув’язнення строком 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється співробітниками Управління СБУ в Херсонській області.

Нагадаємо, раніше було повідомлено про підозру також начальнику виправної колонії на Херсонщині, який співпрацював з окупантами. Він надав доступ на територію колонії військовослужбовцям РФ, де забезпечував їм місця відпочинку та медичну допомогу.