Кабмін спростив організацію виїзду дітей за кордон

Кабінетом міністрів України внесено зміни до двох попередніх урядових постанов, що регулювали процедуру виїзду дітей за кордон.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України на порталі МВС України.

Передбачається, що під час дії воєнного стану групи дітей зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок тільки за наявності згоди Нацсоцслужби. Окрім цього, під час подачі пакета документів до уповноваженого органу більше не потрібно здійснювати їх нотаріального засвідчення.

"Тому на період введення на території України надзвичайного або воєнного стану, під час виїзду з України групи дітей, прикордонний контроль здійснюється із пред’явленням таких документів:

згоди Нацсоцслужби на виїзд групи дітей;

списків групи дітей, які виїжджають за кордон на оздоровлення та відпочинок, та осіб, які супроводжують групу дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок, за відповідною формою;

паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини;

погодження службою у справах дітей згоди законних представників кожної дитини на її виїзд за кордон на оздоровлення та відпочинок відповідно до переліку категорій дітей, визначених Правилами перетинання державного кордону громадянами України;

заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреної службою у справах дітей (може здійснюватися без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини)", - повідомляють на порталі МВС України.

Анонсується, що такі зміни внесені з метою якнайшвидшого забезпечення організованого виїзду дітей на відпочинок за кордон, а також задля того, щоб зробити цей процес контрольованим та безпечним і мати гарантії повернення дітей в Україну.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року в Україні почала роботу Національна соціальна сервісна служба.

Минулого тижня повідомлялось, що внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинуло 262 дитини.

Раніше Державна прикордонна служба продовжила можливість перетинання кордону для українців за внутрішніми паспортами, а Денис Шмигаль заявив, що на час бойових дій в Україні не планують відкривати кордон для чоловіків призовного віку.