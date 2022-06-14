Підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗСУ знову приземлив ворожий безпілотник.

Про це повідомили в пресслужбі командування ДШВ ЗСУ.

"Орлан-10" здійснював повітряну розвідку українських позицій.

"Десантники, помітивши ворожу техніку прийняли рішення взяти її під свій контроль. Отже окупанти лишились без очей. Продовжуємо "демілітаризувати" армію країни-окупанта!", - підкреслили військові.

Фото: Пресслужба командування ДШВ ЗСУ

Нагадаємо, за даними українського Генштабу, станом на 14 червня росармія вже втратила на війні в Україні 588 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Напередодні безпілотник російських окупантів скинув боєприпас на Сумщину, одна людина загинула.