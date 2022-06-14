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Зеленський про переговори з Путіним: готовий говорити і з посередниками, і без, якщо РФ готова закінчити війну

Поки що готовність до виведення військ у РФ – тільки в заявах для медіа. 

Зеленський про переговори з Путіним: готовий говорити і з посередниками, і без, якщо РФ готова закінчити війну
Фото: тг Олег Синєгубов/Харківська ОДА

Президент Володимир Зеленський готовий говорити з президентом РФ Путіним з посередниками чи без, якщо Росія готова закінчити війну та забратись з наших територій.

Про це глава держави заявив в інтервʼю медіа Данії.

"У мене немає великих бажань зустрічатись з президентом Російської Федерації. Багато разів говорив, що, на жаль, але я повинен констатувати, що сьогодні тільки президент Путін вирішує, російська армія зупиниться чи ні. Тому що на території РФ є тільки одна людина, яка вирішує все за громадян і військових РФ", – наголосив він.

Зеленський додав, що для того, щоби показати на ділі бажання припинити війну, а не лише в заявах у медіа, вони повинні сісти за стіл перемовин. Стіл перемовин без України про Україну неможливий, тож ці перемовини мають бути прямі, з посередниками чи без, якщо РФ готова закінчити війну.

"У будь-який момент до такого формату я особисто готовий. Але я вважаю, що щоденно наше суспільство і підтримка в нашому суспільстві у форматі будь-якого діалогу сильно зменшується. Ніхто не хоче говорити з Росією по одній причині. Вони нас вбивали, нас окуповували, тому віри нема. Але, я вважаю, що б як не було складно, треба використовувати всі можливості", – пояснив президент. 

Щодо відновлення переговорів між українською і російською делегацією очільник держави зазначив, що Росія до них не готова. Про це свідчить те, що вона продовжує випускати по українцях крилаті ракети, наступати та обстрілювати. У таких умовах перемовини неможливі, бо це – як розмова з терористами. 

"Ультиматумами з нами говорити не треба, тому що ми вільні люди", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент наголошував, що готовий до перемовин з Путіним тільки за умови, що на столі буде єдине запитання – припинення війни.

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