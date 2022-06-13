Холодноярці знищили ворожий Ка-52 на Харківщині

Вертоліт упав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.

LB.ua в Google News

Зенітно-ракетний дивізіон 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили ворожий бойовий вертоліт Ка-52.

Про це повідомили на сторінці бригади.

Повітряну ціль збили на Ізюмському напрямку на Харківщині.

Ка-52 упав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.

За інформацією Міністерства оборони України, Ка-52 ("Алігатор"») за військовою номенклатурою вважається командирською машиною російської авіації.

Нагадаємо, нещодавно на Луганщині українські підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат.

Наприкінці травня такий же вертоліт знищили десантники на Харківщині.