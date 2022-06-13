За тиждень власників військових облігацій побільшало на 6 тисяч, - НБУ

Кількість вкладників серед бізнесу та населення зросла з 83 тисяч до понад 89 тисяч.

За минулий тиждень кількість вкладників серед бізнесу та населення у військові облігації зросла з 83 тисяч до понад 89 тисяч.

Про це повідомили в Національному банку України.

Станом на 13 червня обсяг вкладень, за даними НБУ, становить майже:

8,8 млрд грн (10,8% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні);

65 млн дол. США (30,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США);

7,2 млн євро (12% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).

"Традиційно найбільший портфель військових облігацій сконцентрований серед банків – первинних дилерів. У власності нерезидентів перебуває військових ОВДП на суму 370,9 млн грн.", - розповіли в установі.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії провели 45 аукціонів із продажу військових облігацій. Завдяки їм вдалося залучити до держскарбниці майже 79,7 мільярда гривень, близько $214,8 млн та € 228,8 млн.

Нагадаємо, Національний банк України 9 червня викупив військових облігацій на 70 млрд грн.

Раніше Мінфін розмістив військових облігацій на майже 7,5 млрд грн.