Каже, що вони просто вбили свій ринок через це.

Кремль зробив стратегічну помилку, допустивши колосальне підвищення ціни на газ, і тепер може втратити цей ринок.

Так заявив колишній керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю для "LB live".

"Газ став надто дорогим. Неадекватно дорогим. І це велика помилка Кремля. Стратегічна помилка, що вони вирішили в моменті заробити гроші, не розуміючи, що вони вбивають свій ринок. Тобто коли ціна росла минулого року, ще було розуміння, що вони зможуть ціну втримати. А ось зараз тенденція вже точно грає проти них", – сказав він.

Перед цим Андрій Коболєв зазначив, що, зважаючи на те, скільки зараз коштує газ, саме час переходити на інші джерела енергоносіїв, зокрема в ЄС.

На думку екскерівника НАК, навіть у разі повного припинення постачання російського газу до ЄС, краху для країн-учасниць не буде.

"Уявімо апокаліптичний сценарій: у Кремлі прокинувся Медвєдєв. Твіттер не працює, він розізлився і, користуючись своєю посадою, цей заступник голови Ради Нацбезпеки РФ пішов і перекрив усім газ. Ну це Росія, там же все буває. І тоді, я впевнений, катастрофи у Європі не буде. Буде не просто. Потрібно буде приймати важкі рішення. Потрібно буде повертатись до атомної, можливо, вугільної енергетики. Буде важко тим, хто фінансово багато років заробляв на російському газі якісь політичні чи корупційні дивіденди. Наприклад, комусь в Угорщині. Але ніхто не помре", – зазначив він.

За його словами ситуація в ЄС навіть на тлі повного припинення постачання російського газу стабілізується за рік.

"За рік економіка повністю переналаштується і ми побачимо карколомні стрибки інших постачальників газу. Ми побачимо нові термінали LNG, прискорене будівництво експортних терміналів. Ми побачимо швидку реакцію Північної Африки. Ми побачимо неочікувано збільшене виробництво в Норвегії", – додав він.

Нагадаємо, Андрій Коболєв вважає, що, попри війну, Україна отримала унікальний шанс впровадити іншу систему централізованого опалення, мінімізувавши використання газу на користь електроенергії.

Він також розповів, що обсяги споживання газу в Україні через війну стали суттєво меншими, та попит потроху відновлюється.