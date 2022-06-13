Посівна кампанія вже завершена на 99%, – Мінагрополітики

Але це не загрожує внутрішній продовольчій безпеці, оскільки посіяно більше ярої пшениці. Якщо минуло руку її посіяли 42 тис. га, то цього року – майже 200 тис. га. Так само не буде дефіциту з гречкою та цукром.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає кореспондент LB.

“Вже можемо казати, що посівна кампанія на 99% завершена. Залишилося буквально декілька культур, які ще будуть досівати. Але в масштабі країни вона завершена”, – заявив він.

За його словами, цього року відбулася реструктуризація посіву з точки зору пріоритетності культур. На що вплинули декілька факторів. Тому більше посіяно ярої пшениці. Якщо минуло руку її посіяли 42 тис. га, то цього року – майже 200 тис. га.

“Чому? Зрозуміло, що пшениця важлива для продовольчої безпеки, а з іншої – це менш вибаглива культура з точки зору інтенсивності та матеріальних ресурсів. Тому ми бачимо, що аграрії врахували ці пріоритети”, – підкреслив він.

На жаль, посівні площі все-таки зменшилися по ярових культурах на 20%. А в цілому по всіх культурах, включаючи озимі та вже тимчасово не контрольовані території, на 25%.

Водночас не зменшилися об’єми посіву вівса, ячменю, гороху та гречки. Врожаю буде достатньо для продовольчої внутрішньої безпеки.

“Наразі ми бачимо дефіцит гречки на полицях. Але її посівні площі складають близько 80 тис. га. Гречку можна сіяти в червні та навіть пізніше… Цієї площі буде достатньо для внутрішнього споживання… Також достатні посіви цукрових буряків — це понад 180 тис. га. Цього більш ніж достатньо для внутрішнього споживання та навіть потенційного експорту”, – запевнив він.

Змінена також структура посіву кукурудзи, соняшника та сої. Оскільки це невибагливі культури, не потребують особливих добрив. Їх посіяно дещо менше, але теж у достатній кількості для внутрішньої продовольчої безпеки.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні було засіяно 75% від минулорічних площ.