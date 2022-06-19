МЗС переконує McDonald’s відновити роботу в Україні - Кулеба

Компанія призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань після 24 лютого.

В МЗС переконані, що нині є умови для відновлення роботи McDonald’s в Україні, тому активно переконують їх повертатися.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Кілька тижнів тому ми встановили зв’язок з українським офісом, а потім і з штаб-квартирою McDonald’s у США”, - повідомив Кулеба.

Він додав, що Україна також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США. Це пов’язано із тим, що McDonald’s є одним з найбільш відомих американських брендів.

Кулеба запевнив, що процес відновлення в Україні роботи McDonald’s рухається.

Нагадаємо, в суботу, 4 червня, у Сирецькому парку столиці розпочала 69 сезон руху потягів Київська дитяча залізниця.