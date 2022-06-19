​Президент України привітав медиків із професійним святом

Володимир Зеленський привітав працівників галузі охорони здоров'я України із їхнім професійним святом.

Про це йдеться в дописі Президента на його офіційному Telegram-каналі.

"Сьогодні професійне свято відзначають наші медики. Віддані своїй справі, вони проявляють героїзм, рятуючи життя людей. Щодня, у найскладніших умовах. У лікарнях і поблизу лінії фронту. Дякую за вашу роботу та добре серце!" - написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Яна Зінкевич в програмі «Година із Сонею Кошкіною» розповідала про ситуацію з військовими медиками.