Сьогодні, 19 червня, в україні відзначається День медика, День батька і День фермера.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Звичайно, хочу подякувати сьогодні всім нашим лікарям, усім українським медичним сестричкам, які від 24 лютого – буквально на передовій. Дякую за десятки тисяч других днів народження, які ви подарували нашим військовим, нашим цивільним, нашим українським дітям. Дякую за порятунок життів на фронті, за порятунок у лікарнях, в госпіталях по всій нашій державі”, - сказав президент України.

Він зазначив, що українські лікарі – це безліч прикладів надзвичайного героїзму - тих, хто робив операції під обстрілами, хто працював у блокаді в Маріуполі, витримав окупацію, полон і навіть у таких умовах, наскільки це було можливо, рятував найголовніше - життя.

Також Володимир Зеленський подякував і фермерам - тим, хто обороняв свої громади навіть голіруч, коли зупиняв російських військових, хто попри війну забезпечив посівну кампанію, тим, кого навіть прозвали “тракторними військами”, коли вони забирали російську трофейну техніку з поля бою.

“І зараз, коли Росія заблокувала наш експорт через чорноморські порти, увесь світ побачив, хто такі насправді українські фермери й чого варта праця нашого агросектору”, - розповів Зеленський.

Крім того, президент подякував і всім батькам в Україні, всім, хто виховав своїх дітей просто хорошими, порядними, сміливими людьми, які захищають державу та роблять усе, щоб допомогти своїм ближнім пройти час війни.

“Українська сміливість, яка так надихає світ, українська свобода, яка посилює всю Європу, можливі лише тому, що українські батьки й матері виховали саме таких дітей. Дітей з розумінням, що таке цінності, здатних бути справжніми героями”, - підкреслив Зеленський.

Президент України зазначив, що завтра починається історичний тиждень, коли ми почуємо відповідь від Євросоюзу щодо статусу кандидатства для України. Вже маємо позитивне рішення Єврокомісії, і наприкінці нового тижня буде відповідь Європейської ради.

“Я думаю, для всіх очевидно, що від 1991 року було небагато настільки доленосних рішень для України, як очікуємо ми зараз. І я впевнений, що інтересам усієї Європи відповідає тільки позитивне рішення”, - додав президент.

Володимир Зеленський розповів, що окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області, обстрілювали нашу паливну інфраструктуру.

“Тривають наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил. Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас – тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра”, - підсумував президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона з Днем народження.