Перехоплення СБУ: дозвіл на мародерство в Україні окупантам дав особисто Путін

Крадіжки під час війни не вважаються злочином і не караються.

Окупанти вважають, що мародерити їм дозволив особисто Путін, тому крадіжки під час війни в Україні не вважаються злочином і не караються.

Про це йдеться в новому перехопленні опублікованому на офіційному Telegram-каналі СБУ.

«То есть это, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…» – розповідає загарбник дружині, не приховуючи радості.

Російський солдат заздрить власному старшині, який «телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребёт!».

Окупант склав і свій власний «бізнес-план»: хоче накрасти собі військове екіпірування, яке якісно відрізняється від російського. Адже, з його слів, обмундирування на «спецоперацію» їм доводиться купувати самим.

«Я сижу в этих берцах, а они, знаешь, как чешки, еб*ть. Ну просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. У них, во-первых, нога потеет. А эти – продувает... С вентиляционной тканью, ну ох*еные…» – захоплюється загарбник.

«Цікаво, чи надовго йому вистачить такого захоплення? Адже наші захисники зроблять усе, щоб окупантів у тих крадених берцях і поховали», – підсумовує спецслужба в повідомленні.

Раніше СБУ повідомляла, що полонений вступив до лав «народної міліції ЛНР», щоб не сісти за крадіжку, а російські командири втікають із війни, а мобілізованих з ОРДЛО називають «м'ясом».