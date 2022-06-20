"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
ГоловнаСуспільствоВійна

​Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини з РЗК С-300, є загиблі і поранені

Зазнали руйнувань лікарня, 12 житлових будинків, виправна колонія і гаражі.

​Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини з РЗК С-300, є загиблі і поранені
Наслідки обстрілів у Донецькій області 19 червня
Фото: Національна поліція України у Facebook

Минулої доби російські війська обстріляли десять населених пунктів у Донецькій області. Є загиблі і поранені серед мирних мешканців.

Про це повідомляє у Facebook Національна поліція України.

Зазначається, що окупанти вдарили по Донеччині зенітно-ракетними комплексами С-300 і цей злочин був задокументований.

Фото: Національна поліція України у Facebook

“Також били крилатими ракетами “повітря-земля”, “Градами”, артилерією, танками. Обстрілів зазнали 10 населених пунктів. Є вбиті та поранені мирні жителі. Поліцейські вилучили докази воєнних злочинів РФ”, – йдеться у повідомленні.

Під вогнем ворога перебували міста Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Залізне, селище Нью-Йорк, села Зайцеве, Ближня Диліївка, Шевченко, Первомайське, Павлівка.

Фото: Національна поліція України у Facebook

Руйнувань зазнав 21 цивільний об’єкт: 12 житлових будинків, шість із них багатоквартирні, лікарня, адмінбудівля, приміщення підприємства зв’язку, виправна колонія, гаражі.

Поліція Донецької області та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Фото: Національна поліція України у Facebook

Нагадаємо, троє українців отримали поранення від обстрілу росіян у Донецькій області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також