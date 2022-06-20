​Зеленський провів розмову з Дудою

Президент подякував за підтримку та скоординував подальші позиції.

Анджей Дуда і Володимир Зеленський у ВР 22 травня

Президент України провів розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Твіттері.

"Подякував за незмінну вагому оборонну допомогу, а також за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Скоординували позиції перед самітом Тримор'я", - написав Президент.

Провів розмову з Президентом 🇵🇱 @AndrzejDuda. Подякував за незмінну вагому оборонну допомогу, а також за підтримку надання 🇺🇦 статусу кандидата в члени 🇪🇺. Скоординували позиції перед самітом Тримор'я. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2022

Тримор'я - регіональна Ініціатива трьох морів, також відома як Ініціатива Балтійського, Адріатичного, Чорного морів - міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що була започаткована у 2015 році та об'єднує 12 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного та Адріатичного морів.

Більше про Тримор'я та Україну можна прочитати у авторській колонці Олексія Гончаренка на LB.ua "Тримор’я: чи можливий Балто-Чорноморський союз без України?"

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Раніше Дуда провів тур по Європі, щоб переконати ЄС надати Україні статус кандидата.