​Зеленський провів розмову з Дудою

Президент України провів розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Про це повідомив Володимир Зеленський у Твіттері.
"Подякував за незмінну вагому оборонну допомогу, а також за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Скоординували позиції перед самітом Тримор'я", - написав Президент.
Провів розмову з Президентом 🇵🇱 @AndrzejDuda. Подякував за незмінну вагому оборонну допомогу, а також за підтримку надання 🇺🇦 статусу кандидата в члени 🇪🇺. Скоординували позиції перед самітом Тримор'я.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2022
Тримор'я - регіональна Ініціатива трьох морів, також відома як Ініціатива Балтійського, Адріатичного, Чорного морів - міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що була започаткована у 2015 році та об'єднує 12 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного та Адріатичного морів.
Більше про Тримор'я та Україну можна прочитати у авторській колонці Олексія Гончаренка на LB.ua "Тримор’я: чи можливий Балто-Чорноморський союз без України?"
Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС.
Раніше Дуда провів тур по Європі, щоб переконати ЄС надати Україні статус кандидата.