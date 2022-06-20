Україна сподівається стати членом ЄС за рік-два, – Мережко

Уже цього тижня Єврорада може надати Україні статус кандидата-члена, а для повноправного членства необхідно ще виконати сім вимог.

Отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу буде дуже вагомим економічним поштовхом для відбудови нашої країни та сигналом для інвесторів. Зокрема, Україна зможе скористатися певними фондами ЄС.

На шляху набуття повноцінного членства в ЄС Україна ще має виконати сім вимог. У середньому такий процес займає 4,5 роки. Але є сподівання, що Україна може отримати членство в ЄС за рік-два, повідомив на брифінгу голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"Я налаштований дуже оптимістично та сподіваюся, що буде ухвалено рішення щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Україна нарешті отримає статус кандидата. Ми розуміємо, що рішення приймається консенсусом. Треба, щоб ніхто з країн-членів ЄС не був проти. Україна, президент, парламент зробили усе, щоб переконати членів ЄС підтримати надання такого статусу", – заявив він.

Мережко додав, що надання статусу кандидата в ЄС буде дуже потужним сигналом підтримки та солідарності з Україною, яка захищає зараз Європу, її цінності та безпеку.

За його словами, Європейська комісія наголосила на необхідності виконання семи зобов'язань Україною на цьому шляху. Мова йде про судову реформу, Конституційний суд, активізацію боротьби з корупцією, законодавчі зміни у питаннях національних меншин.

"Коли будуть виконані ці умови, ми можемо розпочати переговори щодо повноправного членства в ЄС", – пояснив він.

Мережко висловив сподівання, що для нас це буде зроблено в найкоротший період.

"Це залежить від нас на шляху реформ… Йдеться також про нашу перемогу над агресором. Я сподіваюся, що ми зможемо це зробити за підтримки наших друзів у ЄС набагато скоріше. Я б хотів, щоб це сталося за рік чи два", – додав він.

Нагадаємо, 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Євросоюзу. Таку ж рекомендацію надали щодо Молдови, а от Грузії для цього ще необхідно виконати низку вимог.

На саміті Європейської ради, що складається з лідерів ЄС, ухвалюватимуть остаточне рішення щодо надання Україні й Молдові статусу. Захід відбудеться вже 23-24 червня.