До Ради внесли кандидатуру нового Уповноваженого з прав людини

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс кандидатуру нового уповноваженого з прав людини – народного депутата Дмитра Лубінця (позапартійний, група "За майбутнє").

Про це він повідомив у Фейсбуці. Призначити Лубінця омбудсманом можуть уже на найближчому засіданні.

"Вірю, що його досвід на посаді голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, а також його професійні та людські якості створять усі необхідні передумови для виконання в повному обсязі повноважень, покладених на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", – вважає спікер парламенту.

Дмитро Лубінець був депутатом міської ради Волновахи (з 2010), першим заступником голови правління Народно-патріотичного союзу Донбасу, народним депутатом попереднього скликання від Блоку Петра Порошенка і є чинним позапартійним нардепом.

Попередня Уповноважена з прав людини Людмила Денісова була звільнена рішенням народних депутатів 31 травня. Співрозмовник з політради "Слуги народу" розповів LB, що в переддень голосування за звільнення партія ще не визначилася щодо кандидатів на заміщення Денісової, "але очевидно, що це має бути жінка".

Денісова сказала, що таке звільнення є порушенням законної процедури звільнення та 5 статей Конституції. З її слів, Офіс президента "не влаштовує моя активність як омбудсмана. Моя активна діяльність зі збору та аналізу інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях. Я вважаю такі дії влади незаконними та такими, що втручаються в діяльність Офісу омбудсмана України, який, за законом, обирається на 5 років".

Фракція "Слуга народу" зібрала необхідну кількість підписів для розгляду висловлення недовіри Денісовій. При цьому нардеп Павло Фролов, аргументуючи це рішення, сказав, що "з початку війни та великих страждань українців пані Денісова майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей та дітей з окупованих територій, іншої правозахисної діяльності". За його словами, ці питання фактично вимушено взяла на себе Ірина Верещук.

Він додав, що "незрозуміла концентрація медійної роботи омбудсмана на численних деталях «сексуальних злочинів, вчинених у неприродний спосіб», і «зґвалтуваннях дітей» на окупованих територіях, які не могла підтвердити доказами, лише шкодила Україні та відволікала увагу світових ЗМІ від дійсних потреб України".

Докладно про думку Денісової щодо звільнення читайте в інтервʼю "«Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»".

Денісова була обрана омбудсманом у березні 2018 року, тож термін її роботи мав добігти наступного року. Вона оскаржує звільнення в суді.