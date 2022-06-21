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Місцеві ради не будуть паралізовані через заборону проросійських партій, – Мінʼюст

Депутати входитимуть зі складу їхніх фракцій.

Місцеві ради не будуть паралізовані через заборону проросійських партій, – Мінʼюст
Фото: gorod.dp.ua

Місцеві ради не будуть паралізовані через заборону проросійських партій. Депутати будуть виходити з фракцій таких політсил.

Тож говорити про параліч роботи місцевих рад неможливо, заявила на брифінгу заступниця Міністра юстиції України Валерія Коломієць, передає кореспондент LB.

"У Верховній Раді вже зареєстровано проєкт закону, який буде роз’яснювати: що буде з депутатами місцевих рад, які є членами заборонених партій… Місцеві ради не будуть паралізовані. Оскільки фактично такі депутати будуть виходити з фракцій. Тому говорити про якийсь параліч роботи місцевих неможливо", — заявила вона.

За її словами, і на місцевому рівні у заборонених проросійських партій також буде конфісковане усе майно на користь держави.

"У разі реєстрації депутатами нової політичної сили, ми знову ж таки подаємо позов про заборону їх діяльності. Чому? Бо підстава для заборони діяльності партій – це їхня політична позиція. Це також те, що вони публічно закликали про введення другої державної російської мови. Наприклад, заявляли про статус України в НАТО. Були також заклики, які стосувалися територіальної цілісності України. З приводу цих фактів є не одне кримінальне провадження. Не секрет, що до ОПЗЖ та Медведчука є підозри та кримінальні провадження. Вони вже доходять до свого логічного завершення. Тому, якщо людина зареєструє завтра нову партію з іншою назвою, але продовжуватиме ту саму діяльність, ми за тим же механізмом будемо скасовувати та забороняти їх діяльність", – прогнозує вона.

Нагадаємо, що 20 червня Мінрегіон внесло до ВРУ проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад (7476 від 20.06.2022).

У розпорядженні LB є текст законопроєкту, який досі відсутній на сайті ВРУ.

Нагадаємо, вчора суд заборонив партію "Опозиційна платформа – за життя". Ця проросійська політсила приєдналася до списку інших 11 заборонених в Україні партій, зокрема Соціалістичної партії України – однієї з найдавніших. 

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