Суд заборонив Соціалістичну партію України, що існувала з 1991 року

Восьмий апеляційний суд Львова на засіданні 15 червня заборонив Соціалістичну партію України, що існувала з 1991 року.
Її майно має бути передано державі, однак рішення ще можна оскаржити у Верховному Суді, пише Рух ЧЕСНО.
Ця партія за визначенням Міністерства юстиції є проросійською. Аргументація міністерства і СБУ в суді полягала в антиукраїнській і проросійській діяльності.
Крім того, три останні керівники політсили, включно з сумнозвісним парламентарем Іллєю Кивою, робили антидержавницькі висловлювання. На думку правоохоронців, хоча Кива формально не керує партією з 2019, він все ще зберіг вплив на неї.
“Зокрема, у матеріалах справи цитувалися публікації з посиланням на партійний сайт, в яких входження Киви до ОПЗЖ подавалося як делегування від СПУ. Крім цього, згідно із матеріалами справи, станом на зараз Соціалістичну партію України очолює Віктор Заїка – директор іменного благодійного фонду Іллі Киви “Визволення”, – зазначили в русі ЧЕСНО.
Також “Всеукраїнський рух по боротьбі з фашизмом “Патріоти за життя”, яку очолює Кива, та його благодійний фонд мають одну й ту саму адресу реєстрації, що і Соціалістична партія.
Як аргументи на користь заборони використовувалась і антиукраїнська діяльність керівників осередків партії, зокрема Олександра Онищенка.
Соціалістична партія була створена ще в 1991 році та очолювалась Олександром Морозом по 2010 рік, коли її очолив тодішній міністр економіки Василь Цушко. СПУ була ініціаторкою так званого касетного скандалу, повʼязаного з убивством українського журналіста Георгія Гонгадзе.
СПУ стала сьомою партією, яку заборонили за неповний тиждень. Попередні – Опозиційний блок, “Соціалісти”, Партія справедливості і розвитку, Наші, "Держава" і Блок Володимира Сальдо.