Головне за день. Вівторок, 14 червня

Збиті ракети, "Сбербанк" без SWIFT, КСУ без голови, виставка Макса Левіна в парламенті Румунії. Яким запам’ятається 111-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський в інтервʼю данським журналістам сказав, що війна має закінчитися повагою до нашого суверенітету та відновленням нашої територіальної цілісності.

Зеленський зазначив, що готовий говорити з президентом РФ Путіним з посередниками чи без, якщо Росія готова закінчити війну та забратись з нашої землі. "На жаль, але я повинен констатувати, що сьогодні тільки президент Путін вирішує, російська армія зупиниться чи ні", – наголосив він.

Далекобійна зброя потрібна Україні, щоб досягати позицій ворога на нашій землі. Обстрілювати цивільні обʼєкти на території РФ ніхто не збирається, сказав також президент:

"Нам нецікаві обстріли цивільних людей. Ми не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали. Ця зброя нам потрібна, щоб звільнити нашу державу".

За даними Генштабу, станом на 18.00 14 червня російські окупанти намагалися посилити свої підрозділи при штурмі Сєвєродонецька.

Українські захисники відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку в районі Берестового. Про ситуацію на інших напрямах – в нашій новині.

На Хмельниччині сьогодні під час повітряної тривоги, яку оголошували по всій Україні, збили ворожу ракету.

"Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає", – повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Унаслідок збиття російської ракети над Золочевом постраждали четверо людей. Уламки ракети впали на цегельню.

"Наразі відомо, що постраждали четверо людей. Серед них одна дитина. Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості", – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький Козицький.

Сили протиповітряної оборони збили російську ракету і в небі над Івано-Франківською областю.

За словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Оніщук, обійшлося без жертв серед мирного населення та пошкоджень інфраструктури.

Військовослужбовці Полтавського батальйону територіальної оборони приземлили ворожий дрон, який, ймовірно, збирав інформацію про залізничну інфраструктуру міста.

Бійці ТРО посадили дрон росіян за допомогою ANTIDRON KVSG-6, гроші на який збирали мешканці Полтави.

У Запорізькій області провели черговий обмін тілами загиблих військових. Україні повернули тіла 64 оборонців Азовсталі.

Процес повернення тіл українських військових триває і відповідає нормам Женевської конвенції, повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції ТОТ.

З 14 червня Євросоюз у рамках шостого пакету санкцій проти РФ відключає найбільший російський банк "Сбербанк", а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT.

Представники банків, як і раніше, бадьоряться і стверджують, що відключення від SWIFT не вплине на їхню роботу.

Кабмін спростив реєстрацію руйнувань та пошкоджень будинків українців внаслідок бойових дій.

Створено спеціальну комісію, яка займатиметься аудитом збитків.

Судді Конституційного суду не змогли обрати нового голову КСУ.

Повторні вибори мають відбутися не пізніше 15 липня.

Восьмий апеляційний суд Львова продовжив забороняти партії, позначені Міністерством юстиції як проросійські. На засіданні 14 червня ухвалено рішення про заборону партії Євгена Мураєва "Наші".

Журналістів та представників громадськості колегія суддів на засідання не допустила – нібито через карантинні обмеження і внутрішнє розпорядження суду, хоча ще вчорашнє засідання щодо заборони трьох інших партій журналісти відвідали без перешкод.

Сьогодні ж Восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність партій "Блок Володимира Сальдо" і "Держава".

Володимир Сальдо - підозрюваний у державній зраді голова окупаційної адміністрації Херсонщини. У партії "Держава" членом ради розвитку був херсонський колаборант Кирило Стремоусов.

Крім Сальдо, в його однойменному блоці є ще троє підозрюваних у держзраді, які входять у так званий "Комітет спасіння Херсонщини "За мир і порядок".

Вікіпедія судиться із Роскомнаглядом через статті про злочини росіян в Україні.

Московський суд оштрафував онлайн-ресурс на 5 млн. рублів (88 тис. доларів) за відмову видалити "дезінформацію" зі статей російськомовної Вікіпедії про війну. Йдеться зокрема про статті "Вторгнення Росії в Україну", "Військові злочини під час російського вторгнення в Україну" та "Бійня в Бучі".

Фонд Вікімедіа, який володіє Вікіпедією, оскаржує це рішення, стверджуючи, що видалення інформації є порушенням прав людини, а також що РФ не має юрисдикції щодо Вікіпедії.

Вікіпедія є одним з небагатьох незаангажованих російськомовних джерел інформації для росіян, які залишилися після репресій проти ЗМІ в РФ.

У парламенті Румунії відкрили фотовиставку документаліста і фотокореспондента Макса Левіна. Виставка називається "Хроніки російського вторгнення в Україну 2022: початок".

Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, також співпрацював з найбільшими світовими інформаційними агенціями. Нагадаємо, 1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині поліція знайшла Макса Левіна загиблим.

Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною в Україні. "Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну", – пояснював Левін.

Президент Володимир Зеленський нагородив Максима Левіна орденом "За мужність" посмертно.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!