Бійці ТРО Полтави посадили ворожий дрон

Дрон помітили в небі над Південним залізничним вокзалом.

Військовослужбовці Полтавського батальйону територіальної оборони посадили на землю ворожий дрон, який, ймовірно збирав інформацію про залізничну інфраструктуру міста.

Про це повідомляє “Армія Inform”.

Бійці ТРО посадили дрон росіян за допомогою ANTIDRON KVSG-6.

Як повідомив заступник командира Полтавського батальйону ТрО з позивним “Граф”, військовослужбовці нейтралізували дрон, не давши можливості противнику зібрати потрібну інформацію.

Зазначається, що кошти на цю зброю, майже 380 тис. гривень, полтавці зібрали на краудфандинговій платформі.

Нагадаємо, підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗСУ знову приземлив ворожий безпілотник.