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Окупанти заборонили маріупольцям вмикати більш ніж одну лампочку в квартирі, за порушення відключатимуть, - Андрющенко

Частково увімкнули електропостачання в центральній частині міста.

Окупанти заборонили маріупольцям вмикати більш ніж одну лампочку в квартирі, за порушення відключатимуть, - Андрющенко
Фото: Telegram/Андрющенко Time

У центральній частині Маріуполя окупанти увімкнули електропостачання. При цьому жителям заборонили вмикати в квартирах більш ніж одну лампочку.

Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

"Холодильник, кондиціонер, пральна машина, навіть головний друг пропаганди телевізор - під забороною. В разі виявлення, щонайменш - відключення. В реальності - пару квартир вмикає холодильник пів кварталу без світла", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти попередили маріупольців про відсутність опалення взимку.

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