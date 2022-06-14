Окупанти заборонили маріупольцям вмикати більш ніж одну лампочку в квартирі, за порушення відключатимуть, - Андрющенко

У центральній частині Маріуполя окупанти увімкнули електропостачання. При цьому жителям заборонили вмикати в квартирах більш ніж одну лампочку.

Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

"Холодильник, кондиціонер, пральна машина, навіть головний друг пропаганди телевізор - під забороною. В разі виявлення, щонайменш - відключення. В реальності - пару квартир вмикає холодильник пів кварталу без світла", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти попередили маріупольців про відсутність опалення взимку.