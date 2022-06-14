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Поліція наклала арешт на бізнес росіян у Кіровоградській області

Вартість майна і корпоративних прав становить майже 30 млн грн.

Поліція наклала арешт на бізнес росіян у Кіровоградській області
Фото: скріншот відео

Правоохоронці наклали арешт на майно та корпоративні права підприємства російських бізнесменів у Кіровоградській області

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Вартість арештованих майна і прав становить майже 30 мільйонів гривень.

"Бенефіціарними власниками підприємства, яке займається видобуванням корисних копалин на території Кіровоградської області, є громадяни російської федерації. Вони здійснюють реалізацію копалин товариствам невизнаної придністровської молдавської республіки та росії. Щоб унеможливити відчуження майна у зв’язку із запровадженими санкціями та виведення коштів за межі України в межах кримінального провадження за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури на майно та корпоративні права підприємства вартістю майже 30 млн грн було накладено арешт", - розповіли правоохоронці.

Наразі триває досудове розслідування.

Арешт майна і корпоративних прав унеможливить вивести кошти в Росію, які можуть використати для фінансування війни проти України, підкреслили в департаменті.

Нагадаємо, напередодні співробітники Бюро економічної безпеки України забезпечили накладення арешту на корпоративні права "Моршинської" з виробництва та реалізації мінеральної води. Підприємство через кіпрські компанії належить олігарху з Росії Михайлові Фрідману.

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