У базі членів незаконних збройних формувань - понад 2 мільйони записів, - Клименко

У базі даних про членів незаконних збройних формувань, яку створили в Міністерстві внутрішніх справ, понад два мільйони записів.

Про це розповів керівник Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми з першого дня допомагали спецслужбам боротися з такими групами (ДРГ - Ред.) на території столиці, області, всієї України. Для цього в нас створена база "Блок-пост", куди було винесено понад 2 млн даних про членів незаконних збройних формувань як анексованого Криму, так і так званих "ЛНР" і "ДНР", - сказав Клименко.

За його словами, у базу включили усіх злочинців із поліцейської бази, які могли бути завербованими, колаборантами та ін.

"Ми цю базу постійно поновлюємо, вона значно розширилася з початку війни: була інформація на 300 тисяч осіб, а за ці місяці війни ми збільшили її до понад 2 млн", - додав очільник Нацполіції.

Клименко зауважив, що правоохоронці перевіряють через "Блок-пост" і систему всіх пасажирів потягів і тих, хто перетинає блокпости.

"Під час перевірки за цією базою ми виявили понад 230 людей, які перебували в розшуку, передали їх відповідним органам, також встановили більше 1500 підозрілих осіб, які можуть бути причетними до диверсійної та колабораційної діяльності. Виявили майже півтисячі розшукуваних автівок", - розповів голова НПУ.

Клименко також повідомив, що міжнародні партнери передали українській поліції програму для встановлення особи по обличчю. Її ефективність - 75% вірогідності зі встановлення особи.

"Як це працює? У кожного поліцейського є планшет. І, наприклад, поліцейський, який чергує на вокзалі, може ідентифікувати особу за цією програмою, вона більш повна і мобільна, ніж наша база", - додав Клименко.

Нагадаємо, днями в Київській міській військовій адміністрації повідомили, що небезпека ворожих диверсійно-розвідувальних груп у столиці не зникла. Раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко навіть заявляв, що останнім часом відзначається посилення диверсійної роботи росіян у Києві та Київській області.

Минулого тижня СБУ нейтралізувала групу російських агентів-кримінальників на Чернігівщині.