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Виявила Нацгвардія, завдали удару артилеристи ЗСУ: на Харківщині знищили штаб російських окупантів

Серед втрат противника - склад боєприпасів, МТЛБ, так званий Z-мобіль, бронетехніка, дві армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект.

Виявила Нацгвардія, завдали удару артилеристи ЗСУ: на Харківщині знищили штаб російських окупантів
Фото: скріншот відео

На Харківщині знищили штаб російських загарбників.

Про це повідомили в пресслужбі Національної гвардії України.

"Гвардійці за допомогою БПЛА виявили штаб противника, склад з боєприпасами, скупчення техніки та живої сили противника. Інформація була передана артилеристам ЗСУ. Вони успішно знищили цілі. Гвардійці також здійснювали коригування вогню артилерії по противнику та фіксацію результатів бойової роботи", - розповіли в НГУ.

У результаті злагодженої роботи Нацгвардії та Збройних сил російські окупанти зазнали втрат. Було знищено склад боєприпасів, МТЛБ, так званий Z-мобіль, бронетехніку, а також дві армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект.

В НГУ підкреслили - це один із багатьох епізодів ефективної співпраці.

Нагадаємо, напередодні українські військові знищили склад боєприпасів і 18 російських загарбників на східному напрямку.

Загальні втрати росармії, починаючи з 24 лютого, становлять уже орієнтовно 32 300 осіб живої сили.

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