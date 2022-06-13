На Харківщині знищили штаб російських загарбників.
Про це повідомили в пресслужбі Національної гвардії України.
"Гвардійці за допомогою БПЛА виявили штаб противника, склад з боєприпасами, скупчення техніки та живої сили противника. Інформація була передана артилеристам ЗСУ. Вони успішно знищили цілі. Гвардійці також здійснювали коригування вогню артилерії по противнику та фіксацію результатів бойової роботи", - розповіли в НГУ.
У результаті злагодженої роботи Нацгвардії та Збройних сил російські окупанти зазнали втрат. Було знищено склад боєприпасів, МТЛБ, так званий Z-мобіль, бронетехніку, а також дві армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект.
В НГУ підкреслили - це один із багатьох епізодів ефективної співпраці.
Нагадаємо, напередодні українські військові знищили склад боєприпасів і 18 російських загарбників на східному напрямку.
Загальні втрати росармії, починаючи з 24 лютого, становлять уже орієнтовно 32 300 осіб живої сили.