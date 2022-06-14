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Окупанти в Маріуполі готуються до спалаху холери, - Андрющенко

В окупантських пабліках ризик спалаху холери називають фейком.

Окупанти в Маріуполі готуються до спалаху холери, - Андрющенко
Фото: Telegram/Андрющенко Time

Сьогодні, 14 червня, в лікарні швидкої допомоги в Маріуполі, на базі якої відкривають інфекційне відделення з 4 боксів, відбулася термінова нарада.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“З Донецька надійшов документ, що попереджає про можливість спалаху холери. Наказ - підготуватись”, - написав Андрющенко. 

Він зазначив, що причиною можливого спалаху холери називається не ситуація в Маріуполі, а “велика кількість трупів в річці Сіверський Донець”. При цьому, наголошує радник мера, саме Маріуполь воду з річки не бере.

Як раніше повідомлялось, у Маріуполі спостерігають тенденцію до збільшення захоронень у дворах, а також підготовки нових могил.

А днями очільник Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що в Маріуполі "вже ходять холера, дизентерія та інші інфекційні захворювання"

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