Окупанти анонсували новий сезон у Драмтеатрі Маріуполя

Окупаційна адміністрація Маріуполя анонсувала новий сезон у міському Драмтеатрі. Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Немає такого дна нелюдства, яке б не пробили окупанти. (…) Танок по кістках, вистава на могильнику. І все організують окупанти разом з колаборантами. Коли наступного разу цинічна Росія почне знов щось волати про гуманізм, просто згадайте це повідомлення", – написав він.

Окупаційна адміністрація заявляє, що сезон має початися 10 вересня декількома танцювальними та естрадно-концертними номерами, а також театральною постановкою. Для цього розглядають можливість об'єднати колективи Драмтеатру та Філармонії.

Нагадаємо, російські війська 16 березня цілеспрямовано знищили Драматичний театр у центрі Маріуполя, що слугував прихистком сотням містян. На будівлю скинули бомбу. Під завалами загинуло близько 600 жителів міста.