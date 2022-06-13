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ВР зареєструвала законопроєкт про заборону імпорту книжок з РФ та друку російською мовою

Також йдеться про припинення продажу вже ввезеної російської літератури.

ВР зареєструвала законопроєкт про заборону імпорту книжок з РФ та друку російською мовою
Фото: Альпина

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що передбачає заборону імпорту книжок з Росії й Білорусі, а також припинення продажу вже ввезеної російської літератури. Про це повідомляє Читомо з посиланням на сторінку ВР.

Законопроєкт № 7459 також пропонує майже повну заборону друку і ввезення творів громадян РФ. Як зазначив народний депутат Володимир В’ятрович, ідеться саме про сучасних мешканців Росії, а не про «мертвих росіян», як Пушкін та Достоєвський.

Крім того, згідно з законопроєктом книжки в Україні видаватимуть українською мовою, мовами ЄС та корінних народів України. «Ця норма заблокує плани «русского міра» захопити наш книжковий ринок зсередини», — зауважив В’ятрович. Він також додав, що закон важливий не лише для виживання книжкової галузі, але й для національної безпеки держави.

«Світова література включно з популярними книжковими новинками промовлятиме до наших читачів українською мовою або мовами оригіналу», — підсумував він.

Нагадаємо, у березні, наказом Держкомтелерадіо, в Україні зупинилась видача та дія дозволів на ввезення видавничої продукції з території РФ. Пізніше МКІП та Бібліотечна асоціація створили раду для вилучення російських книжок з бібліотек.

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