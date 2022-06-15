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313 тисяч українців долучилися до чат-бота єВорог, - Мінцифри

Міністерство наголосило, що чат-бот існує лише в Telegram. Перейти до нього можна з головного екрана застосунку Дія або із соцмереж Мінцифри - https://t.me/evorog_bot. 

313 тисяч українців долучилися до чат-бота єВорог, - Мінцифри
Фото: скріншот відео

До чат-бота єВорог вже долучилися 313 тисяч українців.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

У міністерстві перелічили, яка інформація з чат-бота дуже важлива для українських військових:

  • скупчення техніки;
  • переміщення колон техніки;
  • транспортування техніки залізницею;
  • бензовози;
  • склади з боєприпасами;
  • радіолокаційні станції;
  • позиції артилерії;
  • польові аеродроми для гвинтокрилів.

У відомстві наголосили на правилах безпечного передавання важливих даних.

"Переконайтеся, що ви на безпечній відстані, та сфотографуйте прихованою камерою без звуку. Надішліть у єВорог і видаліть листування із чат-ботом та всі фото/відеодокази на смартфоні", - йдеться в повідомленні Мінцифри.

Також міністерство наголосило, що чат-бот існує лише в Telegram. Перейти до нього можна головного екрана застосунку "Дія" або із соцмереж Мінцифри - https://t.me/evorog_bot. 

Нагадаємо, російські окупанти підробили бот Кіберполіції "Народний месник". Також поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою назвою офіційного чат-бота СБУ (@stop_russian_war_bot), яка відрізняється лише на кілька літер. 

Згодом стало відомо, що шахраї розсилають фейковий чат-бот Є-підтримки, посилаючись на Центр протидії дезінформації.

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