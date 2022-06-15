313 тисяч українців долучилися до чат-бота єВорог, - Мінцифри

До чат-бота єВорог вже долучилися 313 тисяч українців.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
У міністерстві перелічили, яка інформація з чат-бота дуже важлива для українських військових:
- скупчення техніки;
- переміщення колон техніки;
- транспортування техніки залізницею;
- бензовози;
- склади з боєприпасами;
- радіолокаційні станції;
- позиції артилерії;
- польові аеродроми для гвинтокрилів.
У відомстві наголосили на правилах безпечного передавання важливих даних.
"Переконайтеся, що ви на безпечній відстані, та сфотографуйте прихованою камерою без звуку. Надішліть у єВорог і видаліть листування із чат-ботом та всі фото/відеодокази на смартфоні", - йдеться в повідомленні Мінцифри.
Також міністерство наголосило, що чат-бот існує лише в Telegram. Перейти до нього можна головного екрана застосунку "Дія" або із соцмереж Мінцифри - https://t.me/evorog_bot.
Нагадаємо, російські окупанти підробили бот Кіберполіції "Народний месник". Також поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою назвою офіційного чат-бота СБУ (@stop_russian_war_bot), яка відрізняється лише на кілька літер.
Згодом стало відомо, що шахраї розсилають фейковий чат-бот Є-підтримки, посилаючись на Центр протидії дезінформації.