313 тисяч українців долучилися до чат-бота єВорог, - Мінцифри

Міністерство наголосило, що чат-бот існує лише в Telegram. Перейти до нього можна з головного екрана застосунку Дія або із соцмереж Мінцифри - https://t.me/evorog_bot.

До чат-бота єВорог вже долучилися 313 тисяч українців.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

У міністерстві перелічили, яка інформація з чат-бота дуже важлива для українських військових:

скупчення техніки;

переміщення колон техніки;

транспортування техніки залізницею;

бензовози;

склади з боєприпасами;

радіолокаційні станції;

позиції артилерії;

польові аеродроми для гвинтокрилів.

У відомстві наголосили на правилах безпечного передавання важливих даних.

"Переконайтеся, що ви на безпечній відстані, та сфотографуйте прихованою камерою без звуку. Надішліть у єВорог і видаліть листування із чат-ботом та всі фото/відеодокази на смартфоні", - йдеться в повідомленні Мінцифри.

Також міністерство наголосило, що чат-бот існує лише в Telegram. Перейти до нього можна головного екрана застосунку "Дія" або із соцмереж Мінцифри - https://t.me/evorog_bot.

Нагадаємо, російські окупанти підробили бот Кіберполіції "Народний месник". Також поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою назвою офіційного чат-бота СБУ (@stop_russian_war_bot), яка відрізняється лише на кілька літер.

Згодом стало відомо, що шахраї розсилають фейковий чат-бот Є-підтримки, посилаючись на Центр протидії дезінформації.